"Перевернули все вверх дном". В Киеве ограбили квартиру Кирилла Вышинского

В Киеве ограбили квартиру арестованного руководителя информационного агентства "РИА Новости. Украина" Кирилла Вышинского.

"Квартиру обокрали, сейчас ущерб фиксирует полиция", – заявил его адвокат Андрей Доманский в интервью российскому ресурсу "РИА Новости".

По словам жены Вышинского, злоумышленники "обчистили всю квартиру и перевернули все вверх дном, выдернув ящики с корнем".

Директор РИА "Новости Украина" Вышинский был задержан 15 мая после того, как СБУ провела следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве. Ему было объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

17 мая в Херсоне городской суд арестовал Вышинского на два месяца.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль "За возвращение Крыма". После возвращения из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.