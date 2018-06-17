"Законопроект" Порошенко по ЛГБТ оказался розыгрышем: евродепутат рассказала подробности

Хармс извинилась за невольную дезинформацию.
Депутат Европарламента Ребекка Хармс, сообщившая, что президент Украины Петр Порошенко якобы готовит законопроект по ЛГБТ, заявила, что стала жертвой дезинформации.
Так она прокомментировала свою телефонную беседу с неизвестным, назвавшимся главой Администрации президента Игорем Райниным и сообщившим, что Порошенко намерен на следующей неделе представить проект закона о равных правах. Об этом она написала в Twitter после опровержения АП факта звонка к ней.
"Меня и мой офис систематически дезинформировали относительно законопроекта о равных правах с помощью сфабрикованного телефона и почты, представляясь главой Администрации президента (...) Это был мой собственный опыт, связанный с текущей дезинформационной войной. Прошу прощения за проблемы и недоразумения, которые это могло повлечь", - написала Хармс.
Ранее Ребекка Хармс заявила, что Петр Порошенко якобы на следующей неделе представит в Верховную Раду законопроект о правах ЛГБТ-сообщества, разработанный в соответствии с европейскими стандартами.
В то же время "Интерфаксу" в АП заявили, что не готовят никаких законопроектов о равенстве прав и не обсуждали эту тему с Хармс. "Никто из администрации Ребекке Хармс не звонил и не обсуждал с ней эту тему. Высока вероятность того, что ее просто разыграли", - сообщили агентству на Банковой.
Напомним, в воскресенье, 17 июня, в Киеве прошел "Марш равенства". Шествие под лозунгом "Страна свободная - будь собой!" прошло по согласованному маршруту и продлилось всего около 20 минут. В акции приняли участие свыше 2 тысяч человек.
По завершению его участники проскандировали "Спасибо, полиция! Спасибо, Киев!". Как рассказал первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, всего в акции приняли участие свыше 2 тысячи человек.