"Убийство" Бабченко: журналист показал ориентировку ФСБ на себя

Журналист Аркадий Бабченко обнародовал на своей странице в Facebook документ, который назвал ориентировкой сотрудников ФСБ России на него.

"Отличается резко отрицательным отношением к действующей власти и русофобскими взглядами, которые постоянно выражает в интернете. (С) А жизнь нужно прожить так, чтобы резюме за тебя писала ФСБ. В ориентировке на твое убийство", - написал Бабченко.

Журналист показал бумаги, где есть несколько его фото, а также телефоны, e-mail, аккаунты в социальных сетях, данные о регистрации, состав семьи, а также краткая характеристика.

В ориентировке указано, что в отношении Бабченко в России проводили проверку по нарушению закона по статье "призыв к массовым беспорядкам". Кроме этого там есть скриншот его поста в Livejournal, где журналист называет Путина узурпатором, захватившим власть незаконно.

"Отличается резко отрицательным отношением к действующей власти и русофобскими взглядами, которые постоянно высказывает в интернете. С огромной радостью реагирует на любой трагический случай в России или смерть известного человека", – сказано в документе.

Ранее издание Страна.ua опубликовало имя и фотографию одного из фигурирантов в деле о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко - "гражданина Т".

По данным издания, которое ссылается на источники в правоохранительных органах, "гражданином Т" является Тарас Сельмашко.

Перед тем замначальника Службы безопасности Украины Богдан Тиводар заявлял, что ведомству удалось задержать гражданина Украины, якобы проходившего учения в Ростове-на Дону, целью которых была "организация террористических акций", в том числе физическое устранение фигурантов так называемого списка Бабченко.

29 мая в украинской полиции сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей квартиры в Киеве тремя выстрелами в спину. На следующий день выяснилось, что Бабченко жив, а сообщения о его убийстве были частью спецоперации.

Как сообщили в спецслужбе, инсценировка была необходима, чтобы поймать организаторов преступления. По данным СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы, которые завербовали гражданина Украины и поручили ему найти исполнителя убийства. Позже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о существовании списка других жертв, убийство которых должно было привести к дестабилизации ситуации в Украине.