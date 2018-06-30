Туроператор назвал дату возвращения украинских туристов из Туниса

Туроператор "Оазис Тревел Украина" сообщил, что 2 июля будет выполнено пять дополнительных рейсов из Туниса, которыми граждане Украины смогут вернуться из отпуска домой.

Как сообщает Радио Свобода, за счет туроператора украинцы расселены в гостиницах города Сус и будут проживать там до момента отлета.

Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор "Оазис Тревел" в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой. В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что рейс задерживается из-за отсутствия горючего для заправки самолета. Это информацию частично подтвердили и в авиакомпании Bravo Airways, подчеркнув, что туроператор не оплатил рейсы.

Отмечается, "Оазис Тревел" принесла извинения своим клиентам за причиненные неудобства.

Напомним, около 300 украинских туристов уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис).

Позже министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что количество туристов, которые не могут покинуть Тунис, составило порядка 800 человек. Он пригрозил забирать лицензии у компаний, которые не выполняют своих обязательств.