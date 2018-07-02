Похитителям сына ливийского дипломата избрали меру пресечения

Похитителям сына ливийского дипломата Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца без права внесения залога.

"Двум злоумышленникам, которые посреди дня в центре столицы похитили иностранного гражданина, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд г. Киева", - сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что двое граждан Египта будут находиться в СИЗО на протяжении 60 суток без права внесения залога. После завершения досудебного расследования им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что днем 25 июня в центре Киева на улице Тургеневской неизвестные похитили сына финансового атташе посольства Ливии.

Спустя несколько часов полицейские нашли похищенного, он получил незначительные телесные повреждения. Позже он рассказал, что неизвестные затащили его в автомобиль, вывезли на заброшенную СТО, избили и требовали деньги.