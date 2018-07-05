В Сети появилось видео, как выглядит взлет из кабины сверхтяжелого самолета Ан-225 "Мрия"

В Сети появилось шикарное видео, как выглядит взлет сверхтяжелого самолета Ан-225 "Мрия" из кабины пилотов.

Соответствующее видео опубликовало ГКП "Антонов" на своей странице в Facebook.

На нем показан момент взлета Ан-225 со взлетной полосы аэропорта Чиморе в Боливии. Украинский самолет в этой стране выполняет серию полетов из города Икики в Чиморе, перевозя груз бойлеров для местной электростанции.

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Напомним, ранее появилось видео того, как украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрия" во время посадки в Боливии пролетел под проводами линии электропередач, шокировав этим окружающих.