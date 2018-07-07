В Украине может полностью исчезнуть питьевая вода

В "Киевводоканале" предупреждают, что из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора на "Днепроазоте" могут быть проблемы с последующим обеззараживанием питьевой воды.

"В середине июня "Днепроазот", который является производителем жидкого хлора, который используют водоканалы для обеззараживания питьевой воды, предупредил, что он прекращает поставки и останавливает производство жидкого хлора. В связи с этим, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды", - сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что на некоторых подразделениях остатков хлора хватит лишь на неделю активного пользования. О критической ситуации компания оповестила правительство и СНБО.

23 июня 2018 года проведено выездное заседание в Днепровской ОГА, где были бы достигнуты договоренности с руководством "Днепроазота" по восстановлению производства хлора, однако завод свою работу так и не восстановил. Поставки из Европы хлора по ряду причин невозможны.

"Если завод срочно не возобновит свою работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена", - отмечают на предприятии.

Напомним, генеральный директор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов заявил, что полное отсутствие осадков в Крыму может стать причиной подачи воды по часам во всех регионах аннексированного Россией полуострова.