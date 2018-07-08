Порошенко назвал Волынскую трагедию "мучительным уроком" для Украины и Польши

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Волынскую область, где принял участие в мероприятиях памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов, который произошел в селе Гончий Брод, высказал свое видение исторического контекста спорной украино-польской трагедии.

"Я сегодня хочу, чтобы вся Украина услышала, весь мир услышал, что трагедия Гончего Брода, так же, как и Волынская трагедия в целом, является мучительным и поучительным историческим уроком для двух народов - для украинского народа и для польского народа. Потому что сюда сегодня в Гончий Брод я приехал сразу же после посещения и открытия памятника украинским жертвам в Сахрыни на Холмщине. И этого визита украинского президента Холмщина ждала много лет. Это очень символично и знаково, что мы чтим и помним каждого без вины убитого", - цитирует главу государства пресс-служба.

По словам гаранта, украинцы и поляки исторически вместе защищали христианскую Европу и под Веной, и под Хотином, неоднократно боролись против агрессии Московии и не только боролись, но и побеждали в этой борьбе. "А трагические страницы нашей истории, в том числе и кровавый конфликт 1943-44 годов, должны быть предостережением. Мы, современные поколения украинцев и поляков, не имеем права ставить настоящее и будущее в зависимость от прошлого", - подчеркнул он.

Порошенко подчеркнул, что польско-украинский конфликт во все времена завершался победой третьей стороны. И нынешняя ситуация не исключение.

"Для чего? Для того, чтобы расколоть наш народ и расколоть украинский и польский народы. Разве можем мы дать им хоть один шанс для того, чтобы была его победа? Это враг, это пришелец, это оккупант. И мы никогда не дадим ему ни единого шанса", - подчеркнул он.

Президент предложил завершить все вышесказанное минутой молчания в память, как об украинцах, так и о поляках.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в Луцке во время мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Волынской трагедии, заявил, что возглавляемое им государство готово оказывать Украине поддержку.