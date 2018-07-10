В киевском метро полицейский избил мужчину дубинкой (видео)

В Киеве на станции метро "Контрактова площа" произошел инцидент - сотрудник полиции по неизвестной причине избил дубинкой мужчину.

Соответствующее видео опубликовано в паблике Kyiv Live.

В аннотации к видео указано, что пассажир был избит якобы за пересечение желтой линии. На видео прекрасно видно, как сидящий на полу мужчина пытается то ли схватить полицейского, то ли подняться, после чего коп активно бьет сидящего дубинкой.

При этом за процессом избиения наблюдали сотрудницы метрополитена, одна из которых - внимание - помогала держать мужчину. После избиения коп попробовал поднять свою жертву, однако тот сопротивлялся - и после нескольких неудачных попыток полицейский и работница метро просто потащили избитого по полу.

Причина избиения неизвестна, но судя по комментарию за кадром, мужчина мог совершить правонарушение.

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Напомним, ранее в Харькове с позором уволили со службы двух старших сержантов и капрала сектора патрульной полиции, избивших мужчину на вокзале ради развлечения; официальная формулировка - "превышение служебных полномочий".