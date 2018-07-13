Дождь с грозой. Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на выходных

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в субботу и воскресенье, 14-15 июля, в Киеве днем температура воздуха достигнет +26 градусов.

Завтра в столице возможен слабый дождь с грозой, а на следующий день осадки не ожидаются, будет переменная облачность, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, на выходных днем будет +24… +26, а ночью — 16… 18 градусов со знаком плюс.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.