"Грозы, шквалы". Синоптики предупредили о непогоде в Украине

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в пятницу, 13 июля, днем в нашей стране, кроме восточных и большинства южных областей, будут грозы.

В северных и центральных областях местами ожидаются шквалы 15-20 м/с, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"13-15 июля в южных, восточных, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отмечается в сообщении.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.