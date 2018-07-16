Погода в Украине на 17 июля: украинцам велели готовиться к дождям и похолоданию

Погода в Украине 17 июля будет прохладной и дождливой.

Об этом украинцев на своей странице в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, осадки во вторник ожидаются в большинстве областей Украины, местами стоит ждать гроз и порывистого ветра.

Солнечно будет разве что на юге. Но и здесь возможны исключения – для Крыма, Одесской области и Приазовья.

При этом ощутимо снизится температура воздуха: "Температура воздуха будет колебаться в пределах +20-26 градусов. На юге и востоке ожидается +25-29 градусов. На западе +19-24 градуса, в Карпатах +10-16 градусов".

Погода в Киеве 17 июля также будет дождливой и прохладной. Диденко обещает киевлянам периодический дождь и снижение температуры до +23 градусов.

При этом Диденко добавила, что со среды в Украине потеплеет, но вероятность локальных дождей остается.

"Поэтому пока готовьтесь к снижению атмосферного давления, похолоданию посреди лета, дождям, грозам и вообще всякой циклонической деятельности", – резюмировала синоптик.

Прогноз погоды в Украине на 17 июля от Укргидрометцентра также обещает дожди.

"17 июля в Украине, кроме юга, кратковременные дожди, местами грозы, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, днем также на Киевщине, Житомирщине, Закарпатье и в Карпатах местами сильные дожди", – сообщили синоптики.

Ветер во вторник будет западным и северо-западным, 5-10 м/с.

Температуру ночью обещают на отметках +13-18 градусов, на побережье морей до +21 градуса. А днем +20-25 градусов, в южных, Донецкой, Днепропетровской областях +25-30 градусов.

Напомним, несмотря на прохладное начало месяца, прогноз погоды на июль-2018 в Украине обещает жару, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

Ранее Горбань уже давал прогноз погоды на июль-2018 в Украине. Средняя месячная температура ожидается на уровне +20-24 градусов.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.