Ждем +30°С: синоптик назвал дату возвращения жары в Украину

Несмотря на прохладное начало месяца, прогноз погоды на июль-2018 в Украине обещает жару.

Столбики термометров рванут до +30 градусов во вторник, 10 июля. Правда, перед этим украинцев еще ждут ливни и ураганы, рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии gazeta.ua.

При этом с 1 по 8 июля погода в Украине еще побудет прохладной: термометры покажут +18-23 градуса, а сама неделя выдастся дождливой. Больше всего осадков ожидается в центральных и северных регионах страны.

"Хотя дожди пройдут по всей Украине, но они будут небольшими. Не такими обильными, которые прошли в минувшие выходные. С 10 июля наступит настоящая жара, которая продлится по 24 июля", – сообщил Горбань.

После этого синоптик прогнозирует приход в Украину еще одного холодного циклона, однако в последние дни месяца снова стоит ждать жары.

В Укргидрометцентре в свою очередь отметили, что в течение следующих дней температура будет постепенно повышаться – от +18-22 градусов до +30 градусов. Традиционно жарче всего будет на юге и востоке Украины.

Ранее Горбань уже давал прогноз погоды на июль-2018 в Украине. Средняя месячная температура ожидается на уровне +20-24 градусов.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.