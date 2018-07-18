Экипажу "Норда" разрешили покинуть Украину

Члены экипажа сейнера "Норд", задержанного украинскими пограничниками в марте, могут беспрепятственно выехать с территории Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

"Поночовный (прокурор. - Прим.) подчеркнул, что граждане Украины - члены экипажа судна "Норд" никем не удерживаются на материковой части Украины, они могут беспрепятственно вернуться домой", - написала Тихончик в Facebook.

Напомним, в июне Херсонский горсуд разрешил задержанному в Украине капитану российского судна "Норд" Владимиру Горбенко выехать в аннексированный Крым, отказав стороне обвинения продлить запрет на выезд из страны.

Рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом и экипажем из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте этого года. Судно было остановлено в 15 милях от Обиточной косы.

"В ходе проверки установлено, что судно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого, члены суднокоманды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан России, выданные в городе Керчь", - сообщали в Госпогранслужбе.