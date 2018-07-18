Генпрокурор Луценко призвал украинцев отказаться от "ватной традиции"

Глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко призвал жителей страны прекратить использовать зеленку как оружие в общественной и политической борьбе.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook в среду, 18 июля.

"Считаю, что пора прекратить "ватную традицию" использовать зеленку против оппонентов. Это не только опасно для здоровья и имеет признаки уголовного преступления, но и подло", — написал Луценко в качестве комментария событий, произошедший накануне возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Киеве. Там зеленкой облили главу "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина. Позже стало известно о том, что он получил химический ожог глаз.

Напомним, ранее зеленкой обливали мать экс-нардепа от "Партии Регионов" Ирины Бережной, а в комплекте с фекалиями − главу Россотрудничества.