Bullet for My Valentine, Sepultura, Guano Apes и другие: каким будет юбилейный фестиваль ZaxidFest

Bullet for My Valentine, Sepultura, Guano Apes, экс-солист группы Three Days Grace Adam Gontier, Therion... три дня на трех сценах, более 50 групп из Украины, Европы и Америки, 500кВТ музыки, 600 кВт света, еще больше территории, безумное настроение и ... Все это будет и будет громко на фестивале Захід-2018, 24-26 августа под Львовом в с. Родатичи.

Киловатты звука и света, как и каждый год на фестивале Захід-фест. Ну а в этом году будет много впервые, музыка юности и настоящего, музыка разная и на любой вкус. Хотите металла? Есть! Надо мейнстрима? Качественно и четко в лайн-апе! Душа желает лирики? Рэп? А не проблема. Будет! Bullet for My Valentine, Sepultura, Guano Apes, экс-солист группы Three Days Grace Adam Gontier, Therion, We Butter The Bread With Butter, Noize MC, Ляпис-98, Ріапобой, O. Torvald, Пошлая Молли, Tommy Cash, Карна, Detach, АННА, Один в Каное и много других. Купить билеты на фестиваль Захід можно здесь.

Ну и традиционно, музыка, которую не увидеть по ТВ и услышать по радио и даже не скачать на телефон или плеер: музыка фестиваля. Симбиоз киловатт звукового оборудования и природы, который час за часом от полуночи стихнет и мигрирует в Палаточный...

Где жить на фестивале

Палатки, гостиницы, хостелы во Львове, или почему фестивальный палаточный городок круче. Наша аудитория условно делится на две категории: "полевики-туристы и любители комфорта. Поклонники комфорта на фестивале не живут, а тусят, выбрав для ночлега окрестные гостиницы - вблизи "Волшебной Долины" их много, или же живут/поселяются во Львове.

Полевики-туристы обычно остаются в крупнейшем "отели" на территории фестиваля Захід "Под тысячей звезд", и въезжают в фестивальную атмосферу по полной: палаточный городок, кухня "сам-себе-шеф-повар", котелки, карематы, спальники, палатки, "одолжите-соль", комары, новые знакомства, "дружище-а-мивина-еще-есть?", гитара до утра. В фестивальном палаточном городке можно жить в собственных или же предварительно арендованных палатках. У "полевиков-туристов" есть две альтернативы. Первая - это платный фестивальный палаточный с огороженным периметром, душевыми кабинами, туалетами, разовым "пайком" древесины для костров, освещение территории, медпунктом, зонами для зарядки гаджетов. Также цена может включать стоянку, если вы приехали на собственной машине.

Палаточный городок ZaxidFest - это:

- Полевые души

- Биотуалеты

- Комната (за дополнительную оплату)

- Подзарядка электронных девайсов

- Огороженная территория, пункты дежурства охраны

- Связка дров (однократно), доступ к питьевой воде (вода привозная отдельно в бочках и контейнерах) в палаточном - входят в стоимость абонемента.

В стоимость не входит аренда палатки, палаткаустоит иметь свою или арендовать отдельно. Абонементы в платный палаточный приобретаются дополнительно, а также их ограниченное количество, поэтому лучше поспешить и приобрести их уже сейчас. Отдельный платный паркинг в непосредственной близости от палаточного (абонемент "палаточный+интернет"). Продаются они на том же сайте, что и билеты на фестиваль Захід https://zaxidfest.com

Как доехать до фестиваля

Zaxid Всем не львовянам, которые планируют на фестиваль Захід, сначала стоит добраться до Львова. Это может быть любой вид транспорта: собственное авто, Укрзализныця, BlaBlaCar, рейсовые автобусы, автостоп. Также предлагаются прямые трансферы с таких городов: Киев, Львов, Ровно, Луцк. Со Львова на фестиваль Захід и обратно можно добраться фестивальными автобусами, которые будут отправляться с Дворцовой площади у Главного железнодорожного вокзала. Или же электричками в направлении Госграницы к Родатичам с Пригородного железнодорожного вокзала.

В День Независимости Украины, 24 августа, вход на фестивальную площадку будет свободный (однако фестивальный палаточный, паркинг будут действовать, как и во все другие дни).

Справка: ZaxidFest - крупнейший open air фестиваль в Западной Украине. Музыкальный фестиваль "Захід" проходит недалеко от древнего города Львов (40км по трассе М11 в сторону Польши). Уже в течение девяти лет мы радуем своих гостей музыкальными ексклюзивчиками. ZaxidFest - не только мощные концерты и яркое шоу, но и отдых на природе: кемпинг, развлечения, вкусная еда, подальше от бетонных джунглей (на самом деле не так уж и далеко, всего 30 мин). Локация фестиваля, "Волшебная Долина", расположена между полем и лесом, имеет несколько искусственных озер, славится великолепными закатами, комфортным сочетанием света и тени в жаркие летние дни.