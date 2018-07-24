Экс-депутат Верховной Рады лично проинспектировал Крымский мост: видео

Бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Алексей Журавко проехал на автомобиле по Крымскому мосту, чтобы лично оценить состояние новоотстроенного объекта.

"Вы не представляете, какой большой поток транспорта идёт из России со стороны материка", - восклицает экс-нардеп в видео, опубликованном в YouTube.

Однако кадры, которые демонстрирует Журавко, опровергают его слова – на полосе его движения и на встречке не наблюдается большого автомобильного потока.

Бывший украинский политик уверяет, что внимательно просмотрел мост и не сомневается, что построен он качественно. По словам Журавко, но хотел опровергнуть слова украинцев, которые распространяют информацию, что "моста не существует".

"Как производственник, и знающий производство, могу одно сказать, делают качественно, на века, и навсегда. И никакие лжеаналитики Украины, которые рассказывают, что, типа, мост развалится, либо же его не существует, и никогда не построят, - украинцы, не верьте!", - сказал он.

Экс-депутат отметил, что завидует крымчанам "белой завистью", и назвал Крымский мост "мегапроектом". Он также заявил, что Украина получила бы "колоссальную выгоду", если бы присоединилась к строительству.

Напомним, известный российский актер Михаил Ефремов заявил, что в качестве компенсации за потерю Крыма Россия должна предоставить Украине бесплатные поставки газа на 10-15 лет, а также отдать новый Крымский мост.