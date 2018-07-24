Полиция озвучила шокирующую цифру ДТП за первую половину 2018 года

За первое полугодие 2018 года на дорогах Украины зарегистрировали более 68 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в среднем из-за аварий за сутки гибнет семь украинцев.

"За первое полугодие 2018 нами зарегистрировано более 68 тысяч ДТП. В этих ДТП пострадали почти 13 тысяч человек. Из этих 13-ти тысяч погибло 1 237 человек. Это, по усредненной статистике, 7 человек в сутки", - на своей странице в Facebook написал начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Рассказал Белошицкий и о причинах, из-за которых происходят ДТП; так, Национальная полиция за первые полгода 2018 зарегистрировала более двух тысяч ДТП, которые произошли по вине нетрезвых водителей, 349 из них повлекли за собой тяжелые или смертельные последствия для жертв.

Среди остальных причин дорожных аварий превышение скорости – 35%, нарушение правил маневрирования – 21%, нарушение правил проезда перекрестков – 8%, нарушение правил проезда пешеходных переходов – 7%, несоблюдение дистанции – 7%, прочие – 22%.

Впрочем, статистика показывает и положительные сдвиги: в 2017 году средняя смертность на дороге составляла 9 человек на сутки. В этом году она несколько снизилась. Также на 10% снизилось количество ДТП в сравнении с таким же периодом прошлого года.

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Напомним, в пятницу, 20 июля, в Украине произошло несколько масштабных ДТП с человеческими жертвами - в общей сложности четыре громких ДТП унесли жизни 21 украинца.