Богомолец рассказала о проблемах с государственной системой крови

Уничтожение централизованной системы крови в стране, ведущей войну, - это преступление и угроза национальной безопасности. Об этом народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец сообщила в социальной сети Facebook.

"В Украине уничтожается еще одна стратегическая государственная отрасль - государственная система крови. Международные эксперты и общественность бьют тревогу и обращаются за помощью, ведь региональные центры крови тихо передаются в аренду, и государство теряет контроль над стратегической отраслью переливания крови и изготовления из нее необходимых компонентов и препаратов", - написала парламентарий.

По ее словам, такая ситуация несет в себе значительную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку исключает полноценное функционирование системы и обеспечения стратегических запасов крови в стране в случае широкомасштабной войны, стихийных бедствий или других катаклизмов.

"Так, решением областных советов коммунальные учреждения - центры крови - уже отданы в аренду в Харькове, Днепре и Черкассах. Соответствующее решение готовится в Запорожье и других городах. Вследствие таких скоординированных действий Минздрава и отдельных областных советов Украины останется без донорской крови, а ее граждане - без шанса на спасение в случае трагедии. Ведь государство полностью теряет возможность обеспечивать наличие в Украине достаточных запасов этого стратегического продукта", - отметила Богомолец.

Она считает, что уничтожение централизованной системы крови вместо ее развития в стране, ведущей войну, - это преступление и диверсия против национальной безопасности Украины и ее народа, делает невозможным содержание нашей страной долговременной обороны в случае обострения боевых действий и появления большого количества раненых.

"Это также и нарушение государством взятых на себя обязательств в рамках Соглашения об ассоциации и директив ЕС, в частности по обеспечению равного и своевременного доступа каждого человека к качественным и безопасным компонентам крови. Надеюсь, что правоохранительные органы обратят внимание на вакханалию, которая происходит вокруг стратегической для Украины отрасли, и привлекут к ответственности виновных в коррупционном сговоре, если таковая имела место", - подчеркнула народный депутат.

Также председатель Комитета по вопросам здравоохранения сообщила, что она вместе с рабочей группой, состоящей из лучших специалистов отрасли, готовит новый законопроект "О донорстве крови", в котором предусматривается создание современной, безопасной, эффективной и прозрачной государственной системы, способной обеспечить все потребности страны и ее граждан в качественных компонентах крови по стандартам Европейского союза.

"Законопроект мы планируем внести на рассмотрение Верховной Рады осенью, и ситуация, которая складывается, заставляет нас действовать быстрее. Мы должны успеть принять новый закон до того, как невежды окончательно уничтожат стратегическую отрасль в государстве", - констатировала Ольга Богомолец.