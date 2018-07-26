В Минобороны отреагировали на самоподжог ВСУшника

Попытка самосожжения, которую накануне предпринял экс-военнослужащий ВСУ Сергей Ульянов у здания Минобороны Украины в Киеве, могла иметь целью давление на суд.

Об этом заявил командующий сил специальных операций ВСУ Игорь Лунев, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"С 8 сентября 2017 года военнослужащий, Сергей Ульянов, был уволен из рядов ВСУ. В судебном порядке он пытается решить вопрос о выплате денежных компенсаций, а это около 120 тыс грн, за ту часть службы, которую он отсутствовал в воинской части. Сейчас идет судебный процесс по его третьему иску, хотя всего их четыре", - сказал Лунев.

Суды по двум предыдущим искам Ульянов проиграл, на третье заседание не явился. "Поэтому мы можем предполагать, что данная акция - это еще одна попытка повлиять на решение суда", - подытожил Лунев.

Ранее сообщалось, что в центре Киева бывший военнослужащий ВСУ поджег себя возле Минобороны страны в знак протеста против увольнения его из армии.

В конце июня участник антитеррористической операции на Донбассе пытался совершить акт самосожжения в центре Кривого Рога. Мужчина приобрел жидкость для разжигания костра, подошел к стеле с фото погибших воинов АТО, облил себя жидкостью и подпалил кусок ткани.