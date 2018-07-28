Азовское море накрыл мощный шторм: эвакуировали автомобили и людей. Фото

На побережье Азовского моря в городе Приморск и на косе Обиточная за ухудшения погодных условий, которые привели к размыву дороги и образованию промоин, спасатели вытянули 36 автомобилей и спасли 86 человек, из них 9 детей.

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области сообщили, что порывы ветра в регионе достигали 12 м/с и продолжительное время шел мощный ливень.

Отмечается, что сигнал бедствия поступил от отдыхающих базы "Автотурист", которые из-за промоин не могли вытянуть автомобили из песка.

Спасатели прибыли на место происшествия и выяснили, что на побережье загрузло в песке большое количество машин, которым понадобилась помощь.

Затем стало известно, что в районе Бердянска начался шторм и колебания уровня воды, что привело к размыву дороги. Там спасатели вытащили 25 автомобилей и вывезли 40 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

В ГСЧС сообщают, что ситуация на побережье Азовского моря находится под контролем, все подразделения пребывают в боевой готовности к действиям по назначению.

Напомним, в поселке городского типа Кирилловка Запорожской области на Федотовой косе Азовского моря затоплена половина баз отдыха.