ФСБ заявила о задержании украинца с боеприпасами в Крыму

На админгранице с аннексированным Крымом задержан гражданин Украины, попытавшийся провезти на полуостров патроны к карабину.

Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на Федеральную службу безопасности России.

Украинца задержали на КПП "Джанкой". По данным российской стороны, житель Мелитополя шел в Крым пешком. У него обнаружили 11 патронов калибра 5,56 мм к карабину Weatherby. Патроны изъяли и направили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ провели обыски у крымских татар сразу по четырем адресам в поселке Курское в Белогорском районе аннексированного Крыма. Обыски проводились в домах, где проживают несовершеннолетние Мустафа Коки, Умер Абдувелиев, Ридван Сейтхалилов и Сейтумер Асанов.

"Всех пятерых подозревают в том, что они сняли российский флаг с сельсовета Курского и сожгли в конце июня 2018 года", - сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк.