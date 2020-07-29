"Взять и свыкнуться": в МИД РФ выдали наглый ответ Киеву по поводу захвата Крыма

Здание МИД РФ / Mskbest

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили получение ноты протеста от официального Киева в связи с парадом русского военного флота в Черном море и указали ‒ документ вернули украинской стороне без рассмотрения.

Об этом сообщает портал РИА Новости со ссылкой на российских дипломатов.

"Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднования и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами", — заявили они.

Более того, в МИД РФ коллегам из Киева порекомендовали "избавиться от иллюзий и свыкнуться с мыслью, что Крым и Севастополь — неотъемлемая часть России".

К слову, Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста российскому посольству в связи с проведением 26 июля морского парада на полуострове. Кроме того, постпред страны при Организации Объединенных наций Сергей Кислица направил письмо генеральному секретарю Антониу Гутеррешу.

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Напомним, ранее Курт Волкер, экс-представитель американского Госдепа в Украине, заявлял о том, что санкции в отношении России за аннексию полуострова Крым будут отменены только в том случае, если Москва вернет оккупированную территорию Киеву.