Алексей Арестович "метит" в президенты / "Фокус"

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил о своих президентских амбициях.

Об этом он сказал в эфире программы Что это было на 24 канале, отвечая на вопрос зрителя о том, что будет с действующим министром внутренним дел Арсеном Аваковым и "куда метит" сам Арестович.

"Я мечу в президенты, это не секрет. Потом, через пару политических тактов. А что будет с Аваковым – не знаю", – сказал он.

Ведущий спросил, возможно ли, что Арестович и Аваков встретятся на выборах. На это он ответил: "Может быть, но явно не завтра".

Читайте такжеАрестович оправдался за оскорбления Зеленского и его команды

Языковой скандал с Арестовичем - о чем ранее писал Главред:

16 марта Алексей Арестович в соцсети опубликовал снимок заседания ТКГ и написал пост на русском языке. Под постом один из пользователей попросил внештатного советника руководителя Офиса президента написать текст на государственном языке, на что получил крайне грубый ответ. Арестович послал его "на три буквы" и спросил: "Так понятнее?".

Позже Арестович прокомментировал свою нецензурную брань в Сети. По его словам, он ответил не человеку, а боту.

"Слуга народа" Евгения Кравчук назвала "свинством" сообщение Арестовича, в котором он оскорбил человека за просьбу общаться на украинском языке.

Народный депутат Роман Лозинский ("Голос") инициировал депутатский запрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу отстранения советника Алексея Арестовича от участия в работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

К слову, ранее отдельные высказывания Алексея Арестовича уже вызывали бурю негодования. Как сообщал Главред, официальный спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на Минских переговорах по урегулированию войны на Донбассе Алексей Арестович назвал критиков президента Владимира Зеленского "дятлами" и "помойными крысами".

Арестович также разразился оскорблениями в адрес украинцев, которые подтрунивают над властью. В частности, он назвал таких граждан "разочарованием года", "овцами" и "лакеями".

Кроме того, между представителем украинской делегации в ТКГ Алексеем Арестовичем и нардепом от Европейской солидарности Ириной Геращенко произошла словесная перепалка в прямом эфире одного из украинских телеканалов. В частности, Арестович публично унизил военных Вооруженных сил Украины, а также отличился сексистским заявлением в отношении женщин-политиков.