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Армия РФ будет форсировать Северский Донец, чтобы двинуться на Славянск и Краматорск - разведка Британии

28 мая 2022, 11:07

Оккупанты захватили большую часть города Лиман Донецкой области, что, вероятно, является подготовительной операцией к следующему этапу наступления на Донбасс.

война, Бородянка, флаг Украины
Следующая фаза наступления на Донбасс, вероятно, предусматривает атаку на Славянск и Краматорск / Фото УНИАН

Российские оккупационные войска захватили большую часть города Лиман на севере Донецкой области. Оттуда они могут начать следующий этап наступления на Донбассе. В ближайшие дни в районе Лимана военные РФ попробуют снова форсировать реку Северский Донец.

Как сообщили в Twitter Министерства обороны Британии, плацдарм возле Лимана дает РФ некоторое преимущество, но ВСУ эффективно держат оборону и продолжают наносить России большие потери.

"К 27 мая российские войска захватили большую часть города Лиман на севере Донецкой области, что, вероятно, является подготовительной операцией к следующему этапу наступления России на Донбасс. Лиман имеет стратегическое значение, поскольку здесь расположен крупный железнодорожный узел, а также имеется доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец", - говорится в сообщении.

Британская разведка прогнозирует, что уже в ближайшие дни российские войска могут попытаться форсировать Северский Донец в районе захваченного Лимана.

"В ближайшие дни российские подразделения в этом районе, скорее всего, отдадут приоритет форсированию реки. На данный момент основные усилия России, вероятно, остаются в 40 км к востоку, вокруг Северодонецкого котла", - считают в британском оборонном ведомстве.

Плацдарм у Лимана даст России преимущество на потенциальной следующей фазе наступления на Донбасс, когда она, вероятно, попытается продвинуться на ключевые удерживаемые Украиной города в глубине Донецкой области, Славянск и Краматорск.

Читайте такжеВСУ оттеснили оккупантов на Луганщине, поврежден мост между Северодонецком и ЛисичанскомРоссия намерена оккупировать весь украинский Донбасс и включить его в состав РФ. Об этом уже говорят местные гауляйтеры. Оккупация Донбасса нужна Кремлю для оправдания вторжения в Украину и для демонстрации неких "побед" для российского населения.

"26 мая 2022 года глава самопровозглашенной, поддерживаемой Россией "ДНР" Денис Пушилин заявил подконтрольным российским СМИ, что референдум будет проведен, если Россия полностью захватит Донецкую и Луганскую области Украины. Если бы России удалось захватить эти территории, Кремль, скорее всего, расценил бы это как существенное политическое достижение и представил бы российскому народу как оправдание вторжения", - считают в Минобороны Британии.

В то же время в ведомстве отметили, что ВСУ продолжают вести хорошо организованную оборону сектора и продолжают наносить большой урон России.

Неудачные попытки россиян форсировать Северский Донец

На Луганщине появилась своя "Чернобаевка". Недалеко от села Белогоровка у реки Северский Донец есть излучина. Там российские войска пытаются навести понтонную переправу и постоянно несут потери.

Как сообщили в МВД Украины, российская армия там уже потеряла около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров.

16 мая сообщалось, что возле Белогоровки украинские бойцы беспощадно разгромили оккупантов, которые установили понтонную переправу и пытались с ее помощью форсировать реку Северский Донец. Аналитики, которых опросило авторитетное американское издание The New York Times, подобные потери россиян назвали катастрофой.

В результате удара ВСУ РФ потеряла 485 оккупантов и более 80 единиц техники. Эксперты связывают это с ошеломляющим отсутствием тактического смысла со стороны командования РФ, поскольку спутниковые снимки показывают уничтоженные российские машины, плотно сгрудившиеся на обоих концах разрушенного моста.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что операцией командует лично Путин, но российские военные не хотят идти на верную смерть.

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