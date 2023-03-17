Армия русских оккупантов временно утратила потенциал к атакам - британская разведка

Российская армия временно не может наступать на Донбассе, поскольку исчерпала потенциал, сообщает британская разведка.

ВСУ продолжают оборонять западную часть Бахмута - британская разведка./ Коллаж 93 ОМБр, соцсети

Армия русских оккупантов временно исчерпала свой наступательный потенциал на Донбассе и наверняка будет стремиться его восполнить. Но сейчас даже локальные наступления для агрессоров сейчас проблематичны. Об этом сообщается на странице Министерство обороны Великобритании в сервисе микроблогов Twitter.

Как отмечается в сводке британской разведки, в последние дни российские оккупанты и подконтрольные им силы ЧВК "Вагнера" заняли плацдармы к западу от реки Бахмутка в центре Бахмута. ВСУ, в свою очередь, продолжают оборонять западную часть города.

Тем не менее, говорят британские офицеры, в целом по линии фронта Россия демонстрирует одни из самых низких показателей локальных наступательных действий в период с января 2023 года.

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По данным британской разведки, это, скорее всего, связано с тем, что российские оккупанты временно истощили боевые возможности развернутых формирований до такой степени, что даже локальные наступательные действия в настоящее время не могут быть устойчивыми.

"Российские лидеры, скорее всего, будут стремиться восстановить наступательный потенциал сил после того, как будут пополнены запасы личного состава и боеприпасов. Тем временем командиры, вероятно, будут вынуждены выбирать между проведением наступательных операций и проведением надежной обороны всей линии", - подытожили в Минобороны Британии.

Оборона Бахмута

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ продолжат держать оборону Бахмута. По его словам, если оккупанты РФ захватят город, они пойдут на Славянск и Краматорск Донецкой области. Однако нельзя допустить, чтобы украинская армия в Бахмуте попала в окружение.

"Для нас это тактика. Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше: в Краматорск или Славянск. Это была бы открытая дорога в другие города Украины на Донецком направлении. Поэтому наши ребята стоят", - сказал глава государства.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию в Бахмуте. По его мнению, украинским войскам удастся выбить российских оккупантов с Бахмутского направления. В ходе боевых действия армия пытается максимально истощить вражеские силы и уничтожить их боевой потенциал.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Вашингтон поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского продолжать операцию по обороне Бахмута. Но, по его словам, если будет принято решение отвести ВСУ от Бахмута, это не будет означать поражения Киева в войне.

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