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ВСУ за сутки стерли с лица Земли сотни оккупантов под Бахмутом: какая обстановка на фронте сейчас

16 марта 2023, 17:44
На Бахмутском направлении враг 256 раз обстреливал украинские позиции, но наши защитники не отступают.
ВСУ
В ВСУ озвучили потери окупантов в боях за Бахмут за сутки / 93-я ОМБр

ВСУ только за последние сутки в районе Бахмута ликвидировали 225 российских оккупантов. Еще 306 российских военных было ранено.

Захватчики активно пытаются идти в атаку, не жалея живой силы, и несут большие потери, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он отметил, что на Бахмутском направлении враг 256 раз обстреливал украинские позиции разными типами артиллерии и РСЗО, из них 53 обстрела произошли в районе самого Бахмута.

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Череватый также отметил, российские войска также пытаются идти в атаку на Лиманско-Купянском направлении. Там несколько недель подряд происходит рекордная артиллерийская активность со стороны россиян.

Однако оккупанты там ежесуточно теряют бронетехнику и живую силу. Только за последние сутки здесь произошло четыре боевых столкновения.

Оборона Бахмута

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ продолжат держать оборону Бахмута. По его словам, если оккупанты РФ захватят город, они пойдут на Славянск и Краматорск Донецкой области. Однако нельзя допустить, чтобы украинская армия в Бахмуте попала в окружение.

"Для нас это тактика. Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше: в Краматорск или Славянск. Это была бы открытая дорога в другие города Украины на Донецком направлении. Поэтому наши ребята стоят", - сказал глава государства.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию в Бахмуте. По его мнению, украинским войскам удастся выбить российских оккупантов с Бахмутского направления. В ходе боевых действия армия пытается максимально истощить вражеские силы и уничтожить их боевой потенциал.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Вашингтон поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского продолжать операцию по обороне Бахмута. Но, по его словам, если будет принято решение отвести ВСУ от Бахмута, это не будет означать поражения Киева в войне.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Бахмут
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