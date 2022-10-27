Армия Украины наступает в Луганской области и продвинулась на двух направлениях

Войска Украины продвигаются на Сватовском и Кременском направлениях - Гайдай / Коллаж Посольство США в Украине, Суспільне

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия в Луганской области. Украинским воинам удалось продвинуться на Сватовском и Кременском направлениях. Наступление замедляется, поскольку погодные условия неблагоприятные, а российским оккупантам удалось усилиться. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

В своем Telegram-канале он сообщил о том, что армия Украины продвигается на Луганщине на Сватовском и Кременском направлениях. Удалось отразить атаку российских захватчиков на Белогоровку.

По его словам, наступление ВСУ замедлилось из-за непростых погодных условий и усиления российских оккупантов.

"Это достаточно прогнозируемо, потому что фактора неожиданности уже нет, а у оккупантов было время, чтобы подтянуть резервы, разрушить мосты, очень мощно заминировать территорию. Они сейчас обстреливают полностью все населенные пункты, которые им пришлось покинуть. И погода, к сожалению, совсем не способствует, потому что несколько дней подряд идут ливни и техника банально грузнет. Иногда продвижение вперед идет только за счет пехоты", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Война России против Украины на Донбассе

В разведке США ранее рассказали о том, что армия Украины может воспользоваться слабостью войск России и в течение 6 недель продвинуться на Луганщине. Впрочем, российские оккупанты войну еще не проиграли – они могут восстановить свои военные возможности за счет мобилизации и способны на проведение артиллерийских операций.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай ранее рассказал, что в одном из полков оккупантов РФ 70% мобилизованных отказались от участия в боевых действиях. Они решили сбежать. Некоторых из россиян задержали в Кременной.

В Генштабе ВСУ на днях сообщили, что армия Украины вытеснила большую группу оккупантов РФ из Кармазиновки, Мясожаровки, Невского Луганской области, а также Новосадового Донецкой области.

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