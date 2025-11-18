Атака на Харьковщину: оккупанты убили 17-летнюю чемпионку Украины по кикбоксингу

Девушка бежала в укрытие в тот момент, когда произошел ракетный удар.

Оккупанты убили 17-летнюю чемпионку Украины по кикбоксингу / коллаж: Главред, фото: facebook.com/natalinskasilskavijskovaadministracia, suspilne.media/kharkiv

Кратко:

Оккупанты обстреляли Берестин ракетами типа "Искандер"

Девушка умерла во время операции

В городе Берестин Харьковской области 17-летняя чемпионка Украины по кикбоксингу погибла от российского удара баллистической ракетой. Девушка бежала в укрытие в тот момент, когда произошел ракетный удар. Об этом пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина и председатель Берестинской громады Светлана Кривенко рассказали в эфире канала "Суспільне".

Как стало известно, сначала российские захватчики ударили двумя ракетами по городу Берестин, а где-то через час враг повторно применил еще две ракеты.

"По предварительным данным, всего врагом было применено четыре баллистические ракеты типа "Искандер". Есть информация о погибшей девочке, ей было 17 лет. К сожалению, от полученных ранений она умерла в больнице", - сообщила Чирина.

Как уточнила председатель Берестинской общины Светлана Кривенко, погибшая была чемпионкой Украины по кикбоксингу. Девочка бежала в подвальное помещение в доме, где было укрытие, и во время атаки получила осколочные ранения.

"Она получила ранения, делали операцию. Во время операции не выдержала, умерла", - рассказала Кривенко.

На странице Наталинской сельской военной администрации в Facebook сообщили, что российская ракета оборвала жизнь юной чемпионки, руководителя кружка Наталинского дома культуры Карины Бахур.

Кроме того, по словам пресс-секретаря областной прокуратуры, известно о десяти пострадавших. Из них - восемь человек получили ранения и травмы. Среди этих восьми человек есть тоже несовершеннолетний - 16-летний парень. Еще две женщины получили острую стрессовую реакцию.

В результате атаки поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры. Речь идет о частных и жилых многоквартирных домах, хозяйственных помещениях, местной церкви, магазинах и объектах инфраструктуры. Пожары вспыхнули уже после первого удара.

Удары по Харьковской области

В ночь на 18 ноября оккупационная армия ударила ракетами по городу Берестин Харьковской области. Есть пострадавшие, погибла 17-летняя девушка.

Как писал Главред, в ночь на 17 ноября российская армия нанесла два ракетных удара по Балаклее Харьковской области. Под обстрел попала жилая застройка в центральной части города. По предварительной информации, в результате ночного ракетного удара по Балаклее погибли три человека.

Утром в среду, 12 ноября, российские войска совершили серию атак дронами-камикадзе по Холодногорскому району Харькова. По предварительным данным, в результате трех ударов повреждены гражданское производственное предприятие и частные дома.

