Аваков дал совет "свихнувшемуся на власти" Лукашенко

Аваков считает, что Лукашенко совсем свихнулся / УНИАН

Глава МВД Арсен Аваков резко отреагировал на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко об "украинских политиках, которые развязывают войну".

"Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина. Но, если кто-то сходит с ума – не значит, что все должны действовать так же! Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси", – написал министр на своей странице в Facebook.

По словам главы силового ведомства, Украина категорически не вмешивается в дела других государств. Однако он убежден, что каждый народ вправе самостоятельно решать свою дальнейшую судьбу.

"Так что – попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу", – подчеркнул Аваков.

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