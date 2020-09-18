Аваков дал совет "свихнувшемуся на власти" Лукашенко

Министр полагает, что тексты своих выступлений беларуский лидер позаимствовал у своего российского коллеги.
Глава МВД Арсен Аваков резко отреагировал на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко об "украинских политиках, которые развязывают войну".
"Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина. Но, если кто-то сходит с ума – не значит, что все должны действовать так же! Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси", – написал министр на своей странице в Facebook.
По словам главы силового ведомства, Украина категорически не вмешивается в дела других государств. Однако он убежден, что каждый народ вправе самостоятельно решать свою дальнейшую судьбу.
"Так что – попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу", – подчеркнул Аваков.
Протесты в Беларуси:
1 сентября в ООН сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам в стране.
22 августа в Минске жертвы силовиков показали, как их избивали. Люди нарисовали на асфальте контуры камеры на шесть человек, после чего встали внутрь с плакатами: "Потерял сознание – били сильнее", "Нас заставили раздеться догола", "Узнали, что пианист – начали ломать пальцы", "Судили без адвоката", "Терял сознание от боли" и др.
22 августа Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.
22 августа в Сеть попало видео пыток протестующих в изоляторе Минска. После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более семи тысяч человек.
19 августа в Беларуси силовики жестоко избивали несовершеннолетних. Подростков ставили на колени, наносили увечья.