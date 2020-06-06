Дело полицейских-"оборотней" из Павлограда: суд принял громкое решение

Участников банды полицейских взяли под стражу / УНИАН

В субботу, 6 июня, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения для семерых участников банды полицейских из Павлограда Днепропетровской области.

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, задержанных полицейских подозревают в торговле наркотиками и ряде других преступлений.

"Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семи участникам банды полицейских, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и 4 оперативника Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области", - подчеркнули в ГБР.

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Напомним, ранее сообщалось, Министерство внутренних дел в субботу, 6 июня, в Павлограде начало операцию по зачистке региона - там СБУ недавно раскрыла банду полицейских, которые пытали людей и торговали наркотиками.

По данным следствия, руководитель отделения полиции совместно с подчиненными для повышения показателей фальсифицировали материалы уголовных производств, запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего обнаружения и быстрого расследования несуществующих преступлений.