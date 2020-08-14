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Беларусь не сообщила Украине о выдаче вагнеровцев России

14 августа 2020, 23:35

На инцидент отреагировали в Офисе президента.

Беларусь выдала вагнеровцев инкогнито / Фото: Коммерсантъ

В Офисе генпрокурора заявили, что Беларусь не сообщила Украине о своем решении выдать России бойцов ЧВК Вагнера.

"Официального ответа от белорусской стороны о выдаче РФ задержанных мы пока не получили. Пока могу отметить, что мы собрали достаточно доказательств их участия в вооруженном конфликте на Донбассе в составе НЗФ РФ", - сказал в комментарии Украинской правде заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

По словам представителя Генпрокуратуры, на задержание боевиков Украина отреагировала очень оперативно, 31 июля был направлен запрос в Беларусь по временному аресту, а позже - экстрадиционные документы.

"Но, тем не менее, имея доказательную базу, мы будем привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, используя механизм заочного правосудия. Ведь подозрение в них уже есть", - сказал замгенпрокурора.

Читайте такжеМИД Украины отреагировало на передачу "зеленых человечков" РоссииПрокомментировали инцидент и в Офисе президента. У Владимира Зеленского отметили, что украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения.

"Безусловно, Республика Беларусь — независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", — сказано в сообщении.

Напомним, 33 участника вооруженного формирования ЧВК Вагнер были задержаны на территории Беларуси 29 июля. Их подозревают в попытке осуществления деятельности по дестабилизации ситуации в стране.

Киев уже отправил запрос Минску о выдаче 28 боевиков, которые подозреваются в преступлениях на Донбассе.

Ранее журналист Юрий Бутусов рассказал, почему Беларусь не идет навстречу Украине по вопросу экстрадиции российских боевиков.

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