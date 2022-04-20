Белорус Тимур, который в 16 лет выступил против режима Лукашенко, теперь воюет за Украину

Тогда 16-летнего парня избили до полусмерти - он был в коме.
Белорусский парень Тимур Мицкевич, который в августе 2020-го выступал против диктаторского режима Александра Лукашенко, теперь воюет против российских оккупантов в Украине.
Ему было 16 лет, когда его жестоко избили каратели. Врачам пришлось вводить парня в искусственную кому, чтобы он выжил. На Тимура завели уголовное дело, а его мама умерла, пишет "РБК Украина".
Он сбежал из больницы, покинул Беларусь, и теперь Тимур воюет за правду на стороне Украины.
Били ногами, электрошокером и засовывали палку в горло
16-летний подросток 12 августа даже не был участником протестов. В тот вечер он шел к другу, чтобы отправиться на рыбалку. Однако на автобусной остановке был жестоко избит карателями вместе с другими мирными белорусами.
Читайте также"Позади российский танк": добровольцы США сняли видео с разбитой техникой РФ в УкраинеПо словам матери Тимура Татьяны Мицкевич, сначала ее сына били во Фрунзенском отделении милиции Минска, а затем в Партизанском РУВД.
Сначала людей били в бусе, а потом в участке. Там парню засунули в горло палку и пихали ее ногами. Кроме того его били электрошокером по пяткам, дубинками по глазам.
Был на последнем издыхании
"Когда он начал задыхаться, он услышал, как позвали одного из людей. Они спросили: "Куда его?" Потому что он уже на последнем издыхании был. И вот они сказали: "Закиньте его в подвал, пусть подыхает". Один из милиционеров тогда сказал: "Вы что, с ума сошли, это ребенок". После чего начал как-то ему помогать и вызывать "скорую", - рассказала сестра парня.
Тимур несколько дней провел в искусственной коме, куда его ввели врачи, чтобы облегчить восстановление.
Ранее сообщалось о том, что жители Беларуси перешли к активной фазе сопротивления и создают преграды, чтобы не допустить белорусских солдат в Украину ради войны на стороне страны-агрессора России.
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