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За счет госбюджета в Украине запустят курсы украинского языка

С технической базой для языковых курсов должны помочь органы местного самоуправления и государственные учебные заведения, рассчитывает омбудсмен.

13 июля 2020, 08:19
Бесплатные курсы украинского языка запустят в Украине - омбудсмен
Бесплатные курсы украинского языка запустят в Украине - омбудсмен / УНИАН

В Украине намерены запустить бесплатные курсы по изучению украинского языка.

Финансироваться курсы будут за счет средств из госбюджета, пояснил новый языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью Радио Свобода.

"Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления", – уточнил Кремень.

Он рассчитывает, что органы местного самоуправления и государственные учебные заведения будут заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан.

Ранее в Сети напомнили, как Порошенко сменил мову на "язык". Петр Порошенко в 2014 году призывал защитить права русскоязычного народа.

украинский язык курсы языковой омбудсмен Тарас Креминь
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