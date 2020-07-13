За счет госбюджета в Украине запустят курсы украинского языка

Бесплатные курсы украинского языка запустят в Украине - омбудсмен / УНИАН

В Украине намерены запустить бесплатные курсы по изучению украинского языка.

Финансироваться курсы будут за счет средств из госбюджета, пояснил новый языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью Радио Свобода.

"Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления", – уточнил Кремень.

Он рассчитывает, что органы местного самоуправления и государственные учебные заведения будут заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан.

Ранее в Сети напомнили, как Порошенко сменил мову на "язык". Петр Порошенко в 2014 году призывал защитить права русскоязычного народа.