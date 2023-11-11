Без обучения в автошколе: украинцам разрешили по-новому сдавать экзамен по теории

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок сдачи экзамена по вождению. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Теперь теоритический экзамен для получения свидетельства водителя можно сдать без обязательного обучения в автошколе.
По словам министра, будущие водители теперь имеют два варианта:
- учить правила дорожного движения в автошколе
- самостоятельно овладеть теорией
Данные изменения стали возможными благодаря реформе в сервисных центрах МВД, которая вступила в действие летом 2023 года.
Как сдать теоритический экзамен
Теперь для того, чтобы сдать экзамен по теории вождения, необходимо обратиться в любой удобный по расположения сервисный центр Министерства внутренних дел. Также Игорь Клименко анонсировал, со временем данная услуга станет возможной и в ЦПАУ.
Примечание: изменения вступят в силу в день официального обнародования информации в МВД.
Напомним, всем известная мировая практика сбивания пробега на автомобиле перед его продажей с целью повышения цены, кажется, подошла к концу. В Украине решили бороться с этим противозаконным явлением штрафами.
Тажке, скоро в приложении "Дія" украинцы смогут платить административные штрафы. О новой услуге для гражданам сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По словам министра Федорова, уплата штрафов за админнарушение станет намного удобнее благодаря этой услуге.
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