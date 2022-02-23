Без внутренней дестабилизации захват нашей страны невозможен - Данилов

Алексей Данилов / УНИАН

Верховная Рада 23 февраля собралась на внеочередное заседание.

На заседание прибыл Секретарь СНБО Алексей Данилов.

В своем обращении к депутатам Алексей Данилов заявил, что ситуация в Украине непростая, но "полностью контролируемая".

"Захват Украины возможен только при условии внутренней дестабилизации. Именно поэтому президент предложил ввести режим ЧП", - сказал Данилов с трибуны ВР.

Парламент поддержал указ президента о введении чрезвычайного положения в стране. За - 335 нардепов.

Согласно закону, чрезвычайное положение вступает в силу с 00:00 24 февраля 2022 года. Данный режим продлится в течение 30 дней.

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Россия вводит войска на Донбасс и признала "ЛДНР"

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Москвой "ДНР" и "ЛНР". С Пушилиным и Пасечником были подписаны "договора о дружбе".

В тот же вечер Россия начала вводить войска в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

22 февраля Федеральное собрание РФ (Госдума и Совфед, две палаты российского парламента) ратифицировало "договора о дружбе" между Россией и "ЛДНР". Путин подписал документы о ратификации.

Далее Совет Федерации разрешил президенту Владимиру Путину использовать российские войска за границей. Речь идет о запуске военных подразделений на оккупированный Донбасс.

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