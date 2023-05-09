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"Безжалостная война уносит лучших": от тяжелых ранений перестало биться сердце 23-летнего скрипаля

Алина Дембицкая
9 мая 2023, 18:05 обновлено 9 мая, 18:05
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В апреле во время выполнения боевого задания в Донецкой области защитник получил серьезное ранение. Воин попал под сильный артиллерийский обстрел.
погибший защитник
На войне погиб 23-летний скрипач Богдан Михалаки / Коллаж: Главред, фото: Facrbook ФБФБ, Instagram Богдана Михалаки, ua.depositphotos.com

В тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 23-летний защитник из Одесской области Богдан Михалаки. Воин получил тяжелое ранение и 6 мая скончался в госпитале. Об этом сообщили в Федерации бодибилдинга и фитнеса Бессарабии, инструктором которой был погибший защитник.

Богдан Михалаки был известным в Измаиле скрипачом. Он играл на фестивалях, небольших сценах и под открытым небом. В начале полномасштабного российского вторжения он волонтерил – делал окопные свечи для военных, а в январе этого года решил встать на защиту украинской земли.

По словам друзей Богдана, в апреле во время выполнения боевого задания в Донецкой области защитник получил серьезное ранение. Воин попал под сильный артиллерийский обстрел.

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Как пишет местное издание "Бессарабія.UA", защитник получил тяжелые ранения в шею и грудь. Сначала его доставили на лечение в Днепр. Впоследствии Богдану стало лучше, поэтому его перевезли в Киев. Однако дорога повлияла на самочувствие героя – в столице он впал в кому, из которой так и не вышел.

"Он был очень светлым, добрым и честным человеком, которого многие измаильцы знали как талантливого скрипача! Выражаем соболезнования родным и близким! Почтим память героя. К сожалению, безжалостная война забирает лучших!" - отметили в ФБФБ.

Напомним, что в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

Также сообщалось, что в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб наиболее результативный зенитчик Вооруженных сил Украины - Андрей Линейчук с позывным "Кельт". За время полномасштабной войны защитник сбил наибольшее количество средств воздушного нападения противника.

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