Бил по лицу и разбил нос: 11-летний школьник набросился с кулаками на родную бабушку в Днепре

Ребенок сейчас находится в больнице / фото: nashemisto.dp.ua

В Днепре 11-летний ребенок избил свою бабушку на территории школы. Женщине пришлось оказывать медицинскую помощь.

Вопиющий инцидент произошел 22 сентября на территории 141-й школы - ученик 5-го класса этого учебного учреждения, напал на свою бабушку, бил ее руками по лицу и голове, до крови разбил нос, пишет "Наше Місто".

Первую помощь женщине до приезда "скорой" и полиции пришлось оказывать работникам школы. Сообщается, что ребенок сейчас находится в одной из детских городских больниц, где проходит обследование.

В департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета рассказали, что в сентябре ученик посещал школьного психолога. Его поведение в худшую сторону изменилась только в этом году.

Читайте также"Глупое стечение обстоятельств": избившие 2-летнего ребенка в Одессе родители раскаялисьТакже известно, что мальчика воспитывает бабушка, которая души не чает в своем внуке и все делает, чтобы мальчик продолжать ходить в школу и получать знания.

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Ранее мы сообщали, что в Борисполе 32-летний сын до смерти избил 50-летнего отца. По словам соседей, молодой мужчина уже неоднократно поднимал руку на отца, были случаи, что тот даже лежал в больнице после избиения.