БМП, автоматы, шлемы и бронежилеты : Словения передала Украине все, что могла - министр обороны

Министр обороны Словении заявил, что страна исчерпала весь арсенал того, что может сейчас предоставить Украине.
Словения передала Украине автоматы 35 БМП, автоматы Калашникова, шлемы и бронежилеты. Об этом заявил министр обороны Словении Марьян Шарец, сообщает Балканский обозреватель.
Поставки оружия в эти дни еще продолжаются.
Шарец добавил, что Словения исчерпала свой арсенал того, что может предоставить на данный момент. В будущем страна может помочь в разминированиии и инструктаже или обучении украинский войск на словенской земле.
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Напомним, ранее представители Пентагона говорили - что отгрузили в военно-транспортный самолет на базе в Калифорнии новую партию мощного оружия - 155-миллиметровых буксируемых гаубицам M777.
"Гаубицы являются частью усилий США наряду с партнерами и союзниками из НАТО для предоставления Украине дополнительных возможностей", – сообщили американские офицеры.
Позднее руководитель Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции сказал, что американские власти готовы передать Украине весь массив вооружения, в котором сейчас нуждается ВСУ.
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