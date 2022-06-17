БМП, автоматы, шлемы и бронежилеты : Словения передала Украине все, что могла - министр обороны

Словения передала Украине партию вооружения / АР, Генштаб ВСУ

Словения передала Украине автоматы 35 БМП, автоматы Калашникова, шлемы и бронежилеты. Об этом заявил министр обороны Словении Марьян Шарец, сообщает Балканский обозреватель.

Поставки оружия в эти дни еще продолжаются.

Шарец добавил, что Словения исчерпала свой арсенал того, что может предоставить на данный момент. В будущем страна может помочь в разминированиии и инструктаже или обучении украинский войск на словенской земле.

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Напомним, ранее представители Пентагона говорили - что отгрузили в военно-транспортный самолет на базе в Калифорнии новую партию мощного оружия - 155-миллиметровых буксируемых гаубицам M777.

"Гаубицы являются частью усилий США наряду с партнерами и союзниками из НАТО для предоставления Украине дополнительных возможностей", – сообщили американские офицеры.

Позднее руководитель Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции сказал, что американские власти готовы передать Украине весь массив вооружения, в котором сейчас нуждается ВСУ.

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