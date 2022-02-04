Боец ВСУ "взорвал" Сеть мощным пением трека "Братья украинцы"

Юрий Городецкий / скриншот из видео

Украинский военнослужащий Юрий Городецкий поразил всемирную Сеть тем, что мощно спел патриотическую песню "Братья украинцы", записал исполнение на видео и выложил на свою страницу в сервисе TikTok.

Пользователи засыпали его комплиментами в комментариях и отдельно отметили, что особенно актуально эта песня звучит на фоне новостей об угрозе полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Известно, что Городецкий служит в звании старшего солдата 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

"Братья украинцы" — написанная в 2014 году (еще до начала российской агрессии на Донбассе) песня группы "Шабля". Автором слов и музыки фронтмена коллектива Владимира Гейзера.

К слову, в 2015-м на Всеукраинском форуме ветеранов и участников Антитеррористической операции композиция была признана официальным гимном АТО.

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Напомним, ранее в Украине ученики школь начали массово петь, снимать на камеры смартфонов и выкладывать в сервис Tik-Tok ролики с исполнением припева песни "Батько наш Бандера, Україна - мати".

Такой флешмоб продолжался в TikTok несколько месяцев и содержал множество шуток-мемов по поводу нынешних взаимоотношений Украины и России.

Позднее "Батько наш Бандера" певец Андрей Данилко в образе Верки Сердючки исполнил в рамках новогодного выпуска "Дизель-шоу".