Бои за Соледар: в Сети раскрыли обман "вагнеровцев" с "фото из пещер"

Ситуация в Соледаре Донецкой области остается без существенных изменений, рассказал военнослужащий ВСУ, командир отдельной тактической группы аэроразведки с позывным Мадьяр.
В своем Telegram он опроверг информацию пропаганды РФ о якобы "котле" в Соледаре.
"Никаких реализуемых котлов, ультиматумов или чувствительного успеха червей относительно границ по состоянию на 01:00 ночи. Далеко во фантазиях зашла пропаганда музыкального геббельса", — написал он.
Обратим внимание, что ранее пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" сообщила, что якобы вся территория Соледара захвачена оккупантами.
При этом были опубликованы фото Евгения Пригожина в окружении наемников якобы из соледарских шахт.
В свою очередь OSINT-аналитик Def Mon отмечает: вероятно, фото сделаны в гипсовых пещерах в пгт Владимировка, но никак не в Соледаре.
"Это изображение ничего не доказывает. Они нашли доступ к системе тоннелей протяженностью 200 км", - пишет Def Mon.
При этом он не исключил, что что "вагнеровцы" публикуют старые снимки.
Бои за Соледар
Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.
Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.
Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар.
Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н.п. Подгороднее, Опытное и Клещиевка.
За сутки на Соледарском направлении на Донбассе враг осуществил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.
Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.
Читайте еще:
- "Тиктокеры" Кадырова попали на передовую под Соледаром и сразу сдались в плен ВСУ
- ВСУ значительно продвинулись в районе Бахмута, но самой горячей точкой будет Соледар - военный
- Оккупанты готовят атаку на Соледар, в Бахмуте группа захватчиков провалила штурм - DeepState