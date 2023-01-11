Бои за Соледар: в Сети раскрыли обман "вагнеровцев" с "фото из пещер"

OSINT-аналитик Def Mon не исключил, что фото "вагнеровцев" сделаны в гипсовых пещерах в пгт Владимировка, но никак не в Соледаре.

ВСУ ведут бои за Соледар / @DefenceU

Ситуация в Соледаре Донецкой области остается без существенных изменений, рассказал военнослужащий ВСУ, командир отдельной тактической группы аэроразведки с позывным Мадьяр.

В своем Telegram он опроверг информацию пропаганды РФ о якобы "котле" в Соледаре.

"Никаких реализуемых котлов, ультиматумов или чувствительного успеха червей относительно границ по состоянию на 01:00 ночи. Далеко во фантазиях зашла пропаганда музыкального геббельса", — написал он.

Обратим внимание, что ранее пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" сообщила, что якобы вся территория Соледара захвачена оккупантами.

При этом были опубликованы фото Евгения Пригожина в окружении наемников якобы из соледарских шахт.

В свою очередь OSINT-аналитик Def Mon отмечает: вероятно, фото сделаны в гипсовых пещерах в пгт Владимировка, но никак не в Соледаре.

"Вагнеровцы" утверждают, что фото из Соледара / @DefMon3

"Это изображение ничего не доказывает. Они нашли доступ к системе тоннелей протяженностью 200 км", - пишет Def Mon.

Гипсовые пещеры в Иванграде / @DefMon3

При этом он не исключил, что что "вагнеровцы" публикуют старые снимки.

Солевые пещеры в Соледаре / @DefMon3

Бои за Соледар

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.

Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар.

Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н.п. Подгороднее, Опытное и Клещиевка.

За сутки на Соледарском направлении на Донбассе враг осуществил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.

Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.

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