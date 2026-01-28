Более миллиона уничтоженных и раненых: раскрыты катастрофические потери РФ

Человеческие потери России, по оценкам аналитиков, значительно превышают украинские — почти в два раза.

Названы потери РФ и ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Главное:

Потери России, по оценкам аналитиков, значительно превышают украинские

Общее число погибших, раненых и пропавших без вести оценивается примерно в 1,8 млн

Совокупные потери Украины и России за годы полномасштабной войны могут к весне 2026 года приблизиться к двум миллионам человек.

При этом человеческие потери России, по оценкам аналитиков, значительно превышают украинские — почти в два раза, сообщает The New York Times со ссылкой на исследование Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Отмечается, что общее число погибших, раненых и пропавших без вести оценивается примерно в 1,8 млн: около 1,2 млн со стороны РФ и порядка 600 тыс. со стороны Украины.

Точные данные остаются недоступными — Москва занижает потери, а Киев не публикует официальную статистику, поэтому расчёты основаны на разведданных США и Великобритании и открытых источниках.

Эксперты отмечают, что столь огромные жертвы не привели к значительным территориальным результатам. С начала 2024 года Россия заняла лишь около 1,5% украинской территории, а продвижение на фронте часто ограничивается десятками метров в сутки. Основные изменения линии соприкосновения происходили в Донецкой и Луганской областях.

Ход войны также изменился: из-за массового применения дронов Россия всё чаще отказывается от тяжёлой техники, делая ставку на небольшие мобильные группы. Украина, в свою очередь, активно использует беспилотники для обнаружения передвижений противника.

По данным исследования, с начала вторжения Россия могла потерять около 325 тысяч погибшими, а только за 2025 год — свыше 400 тысяч убитыми и ранеными. Потери Украины оцениваются в 100–140 тысяч погибших. Аналитики подчёркивают, что ни одна страна со времён Второй мировой войны не сталкивалась с такими масштабами военных утрат.

Потери в войне: мнение аналитика

Военный аналитик Александр Коваленко сообщил, что за первые семь дней января 2026 года российские оккупационные войска продвинулись на крайне ограниченную площадь — всего около 48 квадратных километров, что стало одним из самых скромных показателей за последнее время.

При этом, по его данным, потери личного состава РФ за эту неделю достигли 6 930 человек. В пересчёте на захваченную территорию это означает в среднем примерно 144 погибших или выведенных из строя военных на каждый квадратный километр украинской земли.

Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

