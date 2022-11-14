Бойцы ВСУ на лодках переправляются через Днепр: в Минобороны показали видео

Бойцы ВСУ переправляются через Днепр / Скриншот Минобороны Украины

В Сети опубликовано видео, на котором бойцы Вооруженных сил Украины на лодках переправляются через Днепр. Может ли идти речь о форсировании реки в качестве военного маневра, на данный момент неизвестно.

В частности, Министерство обороны в своем Twitter-аккаунте опубликовало видео, на котором можно увидеть, как украинские военные на лодках переправляются через Днепр.

Ведомство не указывает, сколько бойцов и куда конкретно они направляются.

Украинские военные переплывают через Днепр / Скриншот видео Минобороны Украины

"Великолепный Днепр", – отмечается в описании под выложенным видео.

Война России против Украины

Армия Украины 11 ноября освободила Херсон от оккупации России. Президент Владимир Зеленский сказал, что первыми в Херсон зашли специальные подразделения ВСУ. Также Зеленский подчеркнул – Украина собирается и в дальнейшем освобождать свои территории.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Киев не собирается идти на так называемую "заморозку войны" после освобождения Херсона. По его словам, все задачи, которые поставлены перед ВСУ, будут выполнены, а территории – деоккупированы.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 14 ноября сообщил, что украинские войска освободили уже 12 населенных пунктов на Луганщине. По словам чиновника, возвращение земель проходит в условиях тяжелых боев. У российских оккупантов было время, чтобы усилить свои позиции за счет мобилизованных.

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