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"Будет бунт в армии РФ": Путин окажется в критической ситуации после успехов ВСУ – военный

Алёна Воронина
26 апреля 2023, 17:47 обновлено 26 апреля, 17:51
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Когда украинские военные нанесут прорывной удар на одном из направлений, это приведет либо к "жесту доброй воли", либо к значительным потерям среди оккупантов.
Владимир Путин, Виктор Андрусив, российские военные
Путин окажется в критической ситуации, отмечает Андрусив/ сайт Кремля, Минобороны РФ, Facebook Андрусив

Ситуация в стране-агрессоре России станет критической еще до того момента, когда украинские военные освободят Крым. Если защитники Украины нанесут сильный и прорывной удар на определенном направлении, то следствием этого станет либо "жест доброй воли" российских захватчиков, либо значительные потери в рядах оккупантов.

В таком случае российский диктатор Владимир Путин окажется в очень сложной ситуации. Так как Шойгу и Герасимов уже дискредитированы, то глава Кремля не сможет отправить их в отставку. Такое мнение высказал бывший советник министра внутренних дел и руководителя Офиса президента, военнослужащий Виктор Андрусив в интервью Главреду.

"Начнется бунт на уровне армии, и если мы грамотно сработаем в направлении переговоров с их военными, чтобы они цивилизованно сдавались, думаю, у россиян начнутся события по аналогии с 1916 годом, когда российский фронт во время Первой мировой войны начал сыпаться, а там не за горами и повторение 1917 года (поражения на поле боя, колоссальные проблемы в армии и экономике привели к Февральской и Октябрьской революциям. Российская империя прекратила существование, в государстве началась гражданская война, – ред.)", – отмечает Андрусив.

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Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Он напомнил, что в Петербурге недавно был большой концерт, во время которого российский рэпер начал кричать, что война не нужна. Все посетители мероприятия поддержали артиста.

Еще одним подтверждением того, что молодежь в РФ против войны, стали результаты исследования Института конфликтологии и анализа России. Это исследование показало, что 80% молодых людей не поддерживают мобилизацию и войну. По словам Андрусива, это еще один аргумент, который подтверждает бессмысленность войны и пошатнет позиции Путина в России.

"Кстати, экономическая ситуация в России тоже серьезно расшатывается. Речь Путина 24 февраля на 80% была посвящена внутриэкономической обстановке. Таким образом, Путин попадает на растяжку – на войне успехов нет, а экономика начинает рушиться. Путин окажется в критической ситуации", – сказал Андрусив.

Смотрите видео о том, что Виктор Андрусив рассказал в интервью Главреду о своем видении освобождения Крыма и о контрнаступлении ВСУ:

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины продолжают готовиться к контрнаступательной операции. Украинский народ верит в победу и решительно настроен освободить свои территории.

Ранее экс-директор ЦРУ и бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус отмечал, что предстоящее контрнаступление Вооруженных сил Украины будет достаточно мощным. По его прогнозу, ВСУ могут пойти вперед в конце мая-начале июня.

Также ранее сообщалось, что в Офисе президента Украины назначили бригадам будущего контрнаступления ответственных "кураторов" из числа топ-чиновников и депутатов, которые должны помочь им "закрыть" все потребности. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники.

Напомним, политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий отмечал, что защитники Украины сейчас готовятся к контрнаступлению и пытаются "прощупать", где на линии фронта есть слабые места в обороне российской оккупационной армии. Будут ли прибегать россияне к "жестам доброй воли", будет зависеть не от характеристик окопов захватчиков, а от того, кто в них сидит.

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