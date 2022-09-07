Будет очень жарко: Минобороны троллит россиян и советует готовиться к "заплыву в Сочи"

Оккупантам советуют бежать из Крыма / Коллаж УНИАН, Facebook А. Завитневич

Оккупантам в Минобороны Украины посоветовали "готовится к заплыву" с территории временно оккупированного Крыма в российские Сочи или Ейск.

"Синоптики говорят, что в Крыму будет очень жарко. Время российским захватчикам готовиться к заплыву. Чтобы доплыть до Сочи или Ейска, нужно много сил. Кстати, в Книгу рекордов Гиннеса может быть включен новый рекорд по самому длинному плаванию в открытой воде", - сказано в сообщении украинского ведомства в Twitter.

Война РФ с Украиной: что говорят о сроках

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, не будет длиться годами, но и быстрой победы тоже не следует ждать.

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Он добавил, что Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать наше государство снова.

Ранее советник ОП Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ на юге нашей страны может растянуться на очень длительный срок. Он подчеркнул, что главное для ВСУ на юге – не наземное наступление, а удары HIMARS.

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