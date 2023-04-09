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Будут большие последствия: майор объяснил, чем грозит выход ВСУ из Бахмута

Анна Ярославская
9 апреля 2023, 10:21 обновлено 9 апреля, 10:28
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В вопросе обороны Бахмута очень важна политическая составляющая. Если нам придется уйти, может усилиться давление на военно-политическое руководство Украины.
ВСУ, Бахмут
В вопросе обороны Бахмута очень важна политическая составляющая, считает Гетьман / Коллаж 10 ОГШБр, соцсети

Потеря города Бахмут не будет иметь большого значения с военной точки зрения, но политически это может нанести большой удар по позициям Украины. В частности, может усилиться давление на высшее военно-политическое руководство Украины со стороны союзников. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"С военной точки зрения это не будет очень серьезной потерей, потому что мы отойдем на заранее подготовленные позиции и будем держать оборону дальше. Даже если враг возьмет Бахмут, это не будет означать, что он сразу сможет двигаться дальше, на Часов Яр и т.д. Там построены наши фортификационные сооружения, и мы будем держать оборону", – рассказал Гетьман в интервью изданию Obozrevatel.

В то же время майор констатировал, что в вопросе обороны Бахмута очень важна политическая составляющая.

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"Если нам придется уйти, может усилиться давление на военно-политическое руководство нашей страны со стороны наших партнеров, чтобы сесть с террористами, с россиянами за стол переговоров", – предположил он.

Также выход ВСУ из Бахмута может усилить давление на власть внутри страны со стороны части общества, которая считает, что "лучше плохой мир, чем хорошая война", добавил он.

Гетьман подчеркнул, что российская оккупационная армия бросила на Бахмут все резервы.

"Если нам удастся удержаться, в дальнейшем врагу просто нечем будет усиливать свои атакующие действия", – убежден он.

Ситуация в Бахмуте

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты продолжают атаковать украинские позиции и пытаются захватить Бахмут. Украинская армия может выйти из города, если ситуация там станет еще хуже.

Тем временем в Минобороны США заявили, что военное руководство Соединенных Штатов Америки понимает стратегию ВСУ в Бахмуте. Украинские войска действуют надежно, российские оккупанты остаются на захваченных позициях. Силы обороны Украины располагают возможностями для перехода к следующей фазе войны.

7 апреля военный эксперт Олег Жданов говорил, что российским оккупантам вероятно удалось захватить западный берег Бахмута.

8 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские оккупационные войска в своих попытках захватить город Бахмут Донецкой области используют наиболее профессиональные подразделения, однако несут огромные потери.

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