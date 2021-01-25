"Бутерброд придется вернуть": Кулеба жестко ответил Навальному по Крыму

Алексей Навальный вернулся в РФ и был арестован по решению суда / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал события в России и ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, не стоит очаровываться Навальным, с точки зрения интересов Украины.

При этом глава МИД Украины припомнил Навальному его известное высказывание по Крыму (в 2014 году, комментируя вероятность возвращения полуострова Украине, Навальный заявил: "Крым - это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?").

"Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий", — подчеркнул Кулеба.

Он также уверен в том, что России придется в любом случае извиняться за захват Крыма и агрессию на Донбассе.

"Если случится так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе. Но, как я сказал, враг моего врага является моим другом. Поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто", — добавил Кулеба.

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