"Бутерброд придется вернуть": Кулеба жестко ответил Навальному по Крыму

России придется в любом случае извиняться за агрессию, уверен Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал события в России и ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, не стоит очаровываться Навальным, с точки зрения интересов Украины.
При этом глава МИД Украины припомнил Навальному его известное высказывание по Крыму (в 2014 году, комментируя вероятность возвращения полуострова Украине, Навальный заявил: "Крым - это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?").
"Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий", — подчеркнул Кулеба.
Он также уверен в том, что России придется в любом случае извиняться за захват Крыма и агрессию на Донбассе.
"Если случится так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе. Но, как я сказал, враг моего врага является моим другом. Поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто", — добавил Кулеба.
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Митинги в России:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- 23 января во многих городах РФ состоялись массовые акции на которые вышли десятки тысяч людей, в ходе которых произошли ожесточенные столкновения с силовиками. По итогу стало известно о задержании более 3,2 тысяч человек, сообщалось о десятках пострадавших протестующих и полицейских.