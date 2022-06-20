Были месяц в оккупации: на Киевщине поседевшие дети до сих пор просят домашнего хлеба

Жители села Клавдиево-Тарасово Киевской области пекли хлеб, чтобы выжить в оккупации / скриншот

Село Клавдиево-Тарасово в Киевской области больше месяца было в российской оккупации. Там были вынуждены выживать сотни многодетных семей. Удалось им это благодаря местному хлебу.

Поход за хлебом был настоящим испытанием, рассказывает местная жительница. Ее сыну Денису - девять лет, ребенок поседел, пишет ТСН.

В семье Покропивных трое детей, отец - в терробороне. Мать осталась с детьми. Чтобы купить хлеб, ей приходилось идти мимо танков вброд через реку и по полдня стоять в очереди. Продавали только по полбуханки в одни руки, но дети все равно оставались голодными.

"Они за хлеб хватались, я не ела. Я им пекла маленькие палянички", - вспоминает женщина.

Чтобы выжить в оккупации, люди начали учиться печь хлеб своими силами.

В окружении оказалась и семья столичного детского онколога Вадима Кобыся. 24 февраля они думали, что дача в Клавдиево-Тарасово - более безопасное место, чем родной Киев. Здесь была и печь, которую хирург в один из отпусков смастерил сам. Мужчина говорит: даже не думал, что она спасет его внуков от голода.

Читайте такжеПод Киевом ветеринары спасли жизнь 11-летней девочке, которую расстреляли оккупанты"Я всегда хотел сделать печь, чтобы внукам показать, а оказалось, что это безысходность, нужно выжить. Больше всего не хватало хлеба", — рассказал врач.

Печь спасла не только их, но и соседей. Все, у кого была мука, приносили ее сюда, выпекали хлеб и разносили соседям.

"Это такая радость, когда первый хлеб получился, на фоне всего ужаса, это свет", — говорят люди.

Сейчас Клавдиево-Тарасово оживает, магазины открылись, пекарни работают, но дети до сих пор просят домашнего хлеба.

Как сообщал Главред, 12-летний Тимофей Зозуля во время оккупации его села Шевченково в Киевской области потерял свою маму и отчима – их расстреляли русские захватчики прямо в автомобиле, когда тот попал в поле зрения российской колонны на дороге. Мальчик узнал об этом не сразу – его тетя какое-то время скрывала от ребенка трагическую потерю.

А тем временем без родных людей Тимофею с братом пришлось терпеть ужасы оккупации, пока село не освободили украинские военные. Все, что пришлось пережить, подросток описывал в своем дневнике.

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