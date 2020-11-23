Бывший глава Офиса президента Богдан вежливо обратился к Путину

Андрей Богдан обратился к Путину / УНИАН

Бывший глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к российскому президенту Владимиру Путину по поводу ситуации на Донбассе.

"Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад", - сказал Богдан в интервью Ксении Собчак, видео которого размещено в Youtube.

Он пояснил, что Россия должна инициировать пересмотр Минских соглашений и изменить порядок действий по протоколу.

Богдан считает, что для Путина это будет поступок сильного и "победа".

"С точки зрения всего мира и людей - это будет поступок сильного и победа", - сказал Богдан.

При этом экс-глава Офиса президента назвал алгоритм действий по соглашению "конфиденциальным", хотя сами соглашения и их условия являются публично известными.

Богдан считает, что особый статус не надо вводить в Конституцию Украины, а прописать в отдельном законе.

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