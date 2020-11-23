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Бывший глава Офиса президента Богдан вежливо обратился к Путину

23 ноября 2020, 10:52

Андрей Богдан убежден, что если Путин отступит на Донбассе, то это будет "победой".

Богдан
Андрей Богдан обратился к Путину / УНИАН

Бывший глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к российскому президенту Владимиру Путину по поводу ситуации на Донбассе.

"Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад", - сказал Богдан в интервью Ксении Собчак, видео которого размещено в Youtube.

Он пояснил, что Россия должна инициировать пересмотр Минских соглашений и изменить порядок действий по протоколу.

Богдан считает, что для Путина это будет поступок сильного и "победа".

"С точки зрения всего мира и людей - это будет поступок сильного и победа", - сказал Богдан.

При этом экс-глава Офиса президента назвал алгоритм действий по соглашению "конфиденциальным", хотя сами соглашения и их условия являются публично известными.

Богдан считает, что особый статус не надо вводить в Конституцию Украины, а прописать в отдельном законе.

Заявления Андрея Богдана – о чем сообщалось ранее:

  • 4 ноября Андрей Богдан, экс-руководитель Офиса президента заявил о том, что президента Владимира Зеленского может ожидать незавидная участь.
  • 9 сентября Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону ‒ он допускает существование некоего документа из 13 пунктов, в которых содержатся обещания России, данные его преемником на посту руководителя Офиса президента Андреем Ермаком.
  • По словам экс-руководителя ОП, операция по поимке наемников российской ЧВК Вагнера была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" президента Зеленского.
  • Позже стало известно, что Андрея Богдана по факту интервью вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

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