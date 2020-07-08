Украинцы определились с отношениям к церквям - опрос

ПО данным соцопроса, украинцы лучше всего относятся к ПЦУ / 1zoom.ru

Церковь в Украине - граждане нашей страны лучше всего относятся к Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

В июне 2020 года к ПЦУ положительно относились 42,4% респондентов, отрицательно - 10,3%, нейтрально - 37,2%, Баланс положительных-отрицательных оценок составляет +32,1%.

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Далее по этому показателю идет Украинская греко-католическая церковь. К ней положительно относятся 35,3% опрошенных, 6% - негативно (при 46,1% тех, кто имеет нейтральное отношение), баланс +29,3%.

По данным социологов, к УПЦ МП положительно относятся 23% респондентов, отрицательно - 31,6% (при 36,8% тех, кто относится нейтрально), баланс -8,6%.

Опрос проводился с 24 до 30 июня среди 2000 украинцев по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не превышает 2,4%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе в храме Рождества Христова Православной Церкви Украины священнослужители и прихожане устроили массовую драку.